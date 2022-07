(Di giovedì 21 luglio 2022) E' cominciata oggi l'annualeche si svolge in, a Grafenwohr, dove ha sede la piu' grande delle aree di addestramento americane permanenti in Europa. Quattro giorni in ...

Agenzia ANSA

E' cominciata oggi l'annuale della Nato che si svolge in Germania, a Grafenwohr, dove ha sede la piu' grande delle aree di addestramento americane permanenti in Europa. Quattro giorni in cui saranno ...In Germania, a Grafenwohr,di artiglieria su larga scala per le forze armate della Nato: un appuntamento annuale ma che quest'anno è andato i scena con grandi numeri e mezzi. Vi hanno preso parte 2.379 soldati di ... Maxi esercitazione militare della Nato in Germania - Mondo E' cominciata oggi l'esercitazione annuale della Nato che si svolge in Germania, a Grafenwohr, dove ha sede la piu' grande delle aree ...Roma, 21 lug. askanews) – In Germania, a Grafenwohr, esercitazione di artiglieria su larga scala per le forze armate della Nato: un appuntamento annuale ma che quest'anno è andato i scena con grandi n ...