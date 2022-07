Matteo Berrettini: la partita persa contro il Covid-19 ed il ritorno in campo (Di giovedì 21 luglio 2022) ritorno in campo dopo la grandissima delusione anglosassone. Dopo aver contratto il Covid-19 alla vigilia dell’esordio a Wimbledon 2022, Matteo Berrettini si è messo alle spalle il periodo sfortunato ed è pronto per tornare in campo. Il miglior tennista italiano attuale aveva impattato alla grande sui campi tennistici dopo aver subito l’operazione alla mano vincendo a Stoccarda ed al Londra. Poi la partita persa contro l’infido virus. Adesso, il romano è pronto alla nuova rinascita sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, un torneo che evoca piacevoli ricordi al tennista romano visto che fu la sua prima vittoria di un torneo ATP nel 2018. Le parole di Matteo Berrettini in vista del torneo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)indopo la grandissima delusione anglosassone. Dopo aver contratto il-19 alla vigilia dell’esordio a Wimbledon 2022,si è messo alle spalle il periodo sfortunato ed è pronto per tornare in. Il miglior tennista italiano attuale aveva impattato alla grande sui campi tennistici dopo aver subito l’operazione alla mano vincendo a Stoccarda ed al Londra. Poi lal’infido virus. Adesso, il romano è pronto alla nuova rinascita sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, un torneo che evoca piacevoli ricordi al tennista romano visto che fu la sua prima vittoria di un torneo ATP nel 2018. Le parole diin vista del torneo ...

danyvale8827 : Vista la #crisidigoverno quasi quasi vorrei espatriare chissà se Matteo Berrettini mi ospita a casa sua, lui non c… - giulyleclerc : RT @WeAreTennisITA: Oggi torna in campo Matteo ?? A Gstaad, Berrettini apre la sua stagione su terra battuta direttamente agli ottavi di fin… - TuttocalcioS : Oggi è il giorno del ritorno di Matteo #Berrettini ????. L'azzurro, dopo il covid, torna nell'ATP 250 di Gstaad dove… - AleColumn99 : MATTEO BERRETTINI specialmente in versione matteo erbettini - WeAreTennisITA : Oggi torna in campo Matteo ?? A Gstaad, Berrettini apre la sua stagione su terra battuta direttamente agli ottavi di… -