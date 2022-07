Mattarella,molti adempimenti da chiudere in interesse Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) "Davanti alle Camere" ci sono "molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del Paese". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver comunicato lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Davanti alle Camere" ci sono "importantida portare a compimento nell'del Paese". Lo dice il presidente della Repubblica Sergiodopo aver comunicato lo ...

