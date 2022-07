Mattarella scioglie le Camere: “Venuto meno sostegno al Governo”. E chiede a tutti "un contributo costruttivo nell'interesse superiore dell'Italia". Si vota il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica ringrazia il primo ministro per il lavoro svolto. Il decreto del Consiglio dei ministri conferma la data delle prossime elezioni Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidentea Repubblica ringrazia il primo ministro per il lavoro svolto. Il decreto del Consiglio dei ministri conferma la datae prossime elezioni

sebmes : Draghi non è stato sfiduciato. Se Mattarella respinge nuovamente le dimissioni il governo resta in carica con gli a… - fattoquotidiano : Alle venti e venti del Venti Luglio dello scioglimento più pazzo del mondo, c’è l’ultimo grottesco colpo di teatro… - Agenzia_Ansa : 'Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Pa… - bizcommunityit : Mattarella scioglie le Camere: 'Molti adempimenti da chiudere nell'interesse dell'Italia'. Ipotesi voto il 25 sette… - bi_loriana : RT @RaiNews: Mattarella scioglie le Camere: 'Scelta inevitabile'. Si vota il 25 settembre. Segui lo speciale su -