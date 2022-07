Mattarella “Niente pause contro la crisi | i partiti siano costruttivi”

(Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinchè vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell'interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver firmato il decreto di scioglimento delle Camere.“La discussione, il voto e le modalità con cui questo voto è stato espresso ieri al Senato hanno reso evidente il venir meno del sostegno parlamentare al Governo e l'assenza di prospettive per dar vita a una nuova maggioranza. ...

ROMA (ITALPRESS) – "Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinchè vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla ...