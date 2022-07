Mattarella ha sciolto le Camere. Si voterà il 25 settembre. Draghi in carica per gli affari correnti

TgLa7 : ??????Mattarella ha sciolto le Camere ?????? - Giorgiolaporta : ++#MATTARELLA HA SCIOLTO LE CAMERE++ Finalmente si va a votare!!???????????? #crisigoverno #elezioni #21luglio - pietroraffa : ?? Il Presidente Mattarella ha sciolto le Camere #crisidigoverno - BelloGiovanni : ULTIM’ORA: Mattarella ha sciolto le Camere. Ecco quando si voterà - SimoInTheAir : RT @PasqualeDeFalc1: Sergio Mattarella ha sciolto le camere, votazioni a settembre. Da domani inizieremo a sentire le mille idiozie e prom… -

Dopo l'ultimo saluto al Parlamento - con tanto di standing ovation e commozione - la salita al Quirinale dove il presidenteha ricevuto nel pomeriggio i presidenti di Senato e Camera, come ...... controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri: 'Come comunicato ufficialmente - ha detto- ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni, come ...Alle urne con una novità: la riduzione del numero di deputati e senatori, approvata con referendum a settembre del 2020.Si vota il 25 settembre, dunque. Lo scioglimento delle Camere era "inevitabile" per la situazione politico-parlamentare che si è determinata, ma il governo, sia pur con le limitazioni istituzionalment ...