Mattarella alza bandiera bianca e dà l'addio a Draghi. Il siluro ai pariti (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto di scioglimento è stato consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Il Capo dello Stato ha poi parlato pubblicamente a seguito dell'incontro con Mario Draghi: “Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultimo atto. Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziato Draghi e i ministri ... Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto di scioglimento è stato consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. Il Capo dello Stato ha poi parlato pubblicamente a seguito dell'incontro con Mario: “Ho firmato il decreto di scioglimento per indire nuove elezioni entro 70 giorni. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l'ultimo atto. Il governo ha presentato le dimissioni, nel prenderne atto ho ringraziatoe i ministri ...

folucar : RT @JTelmont_: Se Mattarella è un presidente vero, alza la cornetta del telefono, chiama Luca Cordero di Montezemolo e gli dice: 'Scaldati,… - Federic77107667 : RT @JTelmont_: Se Mattarella è un presidente vero, alza la cornetta del telefono, chiama Luca Cordero di Montezemolo e gli dice: 'Scaldati,… - AMedaglini : RT @JTelmont_: Se Mattarella è un presidente vero, alza la cornetta del telefono, chiama Luca Cordero di Montezemolo e gli dice: 'Scaldati,… - ofyeb : @gcomin È ciò che vuole Mattarella, per contenere il centrodestra. Se non c’è campagna, non c’è polarizzazione che… - socialismpog : RT @JTelmont_: Se Mattarella è un presidente vero, alza la cornetta del telefono, chiama Luca Cordero di Montezemolo e gli dice: 'Scaldati,… -