Matrimonio in divisa da carabiniere: Elena e Claudia coronano il loro sogno d'amore (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo le nozze vip che hanno fatto il giro del web fra la cantautrice Paola Turci e Francesca Pascale, è la volta di una nuova unione che sta facendo il giro dei social, abbattendo un altro tabù: quello della divisa. E non una a caso, ma quella dell'Arma dei Carabinieri, indossata da Elena Mangialardo che ha convolato a giuste nozze con Claudia De Dilectis (lei in abito bianco). Le due giovani donne si sono unite civilmente lo scorso 18 luglio a Cefalù – dove si sono conosciute e innamorate 8 anni fa – regalando un ritratto dell'amore assoluto, quello in grado di andare oltre i pregiudizi. Picchetto d'onore Le spose in auto (foto tratta dal profilo Fb di Claudia De Dilectis)Elena, 33 anni, vicebrigadiere in servizio a Roma, ha sposato la sua compagna in alta uniforme, seguendo tutto il cerimoniale ...

