Massacra di botte la compagna fino a farle perdere il figlio: arrestato (Di giovedì 21 luglio 2022) Picchiata con una tale violenza da farle perdere il figlio che portava in grembo. Uno choc per una giovane donna di 22 anni, che a Modena sarebbe stata maltrattata da un uomo, originario della Tunisia. Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Picchiata con una tale violenza dailche portava in grembo. Uno choc per una giovane donna di 22 anni, che a Modena sarebbe stata maltrattata da un uomo, originario della Tunisia.

leggoit : #Modena Massacra di botte la compagna fino a farle perdere il figlio: arrestato - giornalemolise : Massacra di botte la mamma: in carcere un uomo isernino - - BarbaraPivaPsic : @runner_me_ hanno pensato al nostro bene come chi ti massacra di botte e poi ti dice che ti ama. (ho voglia di dire parolacce). - isNews_it : Massacra di botte la madre: in carcere isernino violento - zagor70 : HA FATTO BENE! TROIA! Scopre la moglie con l'amante: la trascina per i capelli in strada e la massacra di botte -