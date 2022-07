Mario Draghi alla Camera ha annunciato le sue dimissioni (Di giovedì 21 luglio 2022) A distanza di una settimana, il canovaccio è sempre lo stesso. Ma, questa volta, con esito definitivo. Dopo quanto accaduto nella lunga giornata di mercoledì a Palazzo Madama, sono arrivate le dimissioni di Mario Draghi dal suo ruolo e compito istituzionale di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il capo del governo (ormai destinato a diventare ex) ha comunicato questa decisione – oramai inevitabile visto il voto di fiducia non arrivato dai senatori di Lega, Forza Italia e MoVimento 5 Stelle – ai deputati della Camera, riuniti questa mattina a Montecitorio per ascoltare le sue dichiarazioni. dimissioni Draghi, l’annuncio del Presidente del Consiglio alla Camera Una decisione inevitabile, con quel rapporto di fiducia incrinato la scorsa settimana ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) A distanza di una settimana, il canovaccio è sempre lo stesso. Ma, questa volta, con esito definitivo. Dopo quanto accaduto nella lunga giornata di mercoledì a Palazzo Madama, sono arrivate ledidal suo ruolo e compito istituzionale di Presidente del Consiglio dei Ministri. Il capo del governo (ormai destinato a diventare ex) ha comunicato questa decisione – oramai inevitabile visto il voto di fiducia non arrivato dai senatori di Lega, Forza Italia e MoVimento 5 Stelle – ai deputati della, riuniti questa mattina a Montecitorio per ascoltare le sue dichiarazioni., l’annuncio del Presidente del ConsiglioUna decisione inevitabile, con quel rapporto di fiducia incrinato la scorsa settimana ...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncerà domani 21 luglio nell'Aula della Camera, all'inizio dell… - ascochita : RT @dariodangelo91: La signorilità di Mario #Draghi alla Camera: 'Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie'. Standing ovation da parte di… - EmanuelOian : RT @valeriorenzi: I liberali duri, i fan di Mario Draghi, pensavano di essere forti e furbi erano convinti di stare costruendo un grande ce… -