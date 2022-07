Mariastella Gelmini: età, dove e quando è nata, marito, figlia, sorella, in cosa è laureata, laurea, lavoro, lascia Forza Italia, dimissioni, Ronzulli, Berlusconi, Instagram (Di giovedì 21 luglio 2022) Mariastella Gelmini ha lasciato Forza Italia dopo ben venticinque anni di militanza nel partito fondato da Silvio Berlusconi. Fedelissima all’oramai ex Premier Mario Draghi, questa crisi di governo dell’estate 2022 le ha fatto prendere tale decisione choc. Ma chi è Mariastella Gelmini? E cosa sappiamo di lei? Leggi anche: Giorgio Patelli, chi è l’ex marito... Leggi su donnapop (Di giovedì 21 luglio 2022)hatodopo ben venticinque anni di militanza nel partito fondato da Silvio. Fedelissima all’oramai ex Premier Mario Draghi, questa crisi di governo dell’estate 2022 le ha fatto prendere tale decisione choc. Ma chi è? Esappiamo di lei? Leggi anche: Giorgio Patelli, chi è l’ex...

SkyTG24 : Mariastella #Gelmini lascia #ForzaItalia. 'Questa Fi non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venti… - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - ilfoglio_it : ?? Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Ha rinnegato se stessa e la sua storia', ha scritto il ministro della Pa i… - Ginko_21 : RT @__Jandoo: Quale futuro per Mariastella Gelmini? #crisidigoverno - VivMilanoFSL : RT @Newsinunclick: Dopo Mariastella Gelmini, anche Renato Brunetta dice addio a Forza Italia. -