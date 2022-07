Marianella: “Vi spiego perché il Milan si è mosso per De Ketelaere” (Di giovedì 21 luglio 2022) Massimo Marianella, noto giornalista e commentatore, ha parlato di Charles De Ketelaere, trequartista del Club Brugge nel mirino del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Massimo, noto giornalista e commentatore, ha parlato di Charles De, trequartista del Club Brugge nel mirino del

infoitsport : Marianella: “Vi spiego perché il Milan si è mosso per De Ketelaere” - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Marianella: “Vi spiego perché il @acmilan si è mosso per #DeKetelaere ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : Marianella: “Vi spiego perché il @acmilan si è mosso per #DeKetelaere ” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Marianella: “Vi spiego perché il Milan si è mosso per De Ketelaere” Pianeta Milan Sky – Marianella: “Per il Napoli è più imprescindibile Osimhen di Koulibaly e vi spiego il motivo” Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha commentato il mercato del Napoli, in particolare il mercato in uscita. In particolare, Marianella ha risp ... Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha commentato il mercato del Napoli, in particolare il mercato in uscita. In particolare, Marianella ha risp ...