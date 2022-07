Margherita Sarfatti | dal femminismo al fascismo Un libro spiega il suo ruolo nel Novecento

(Di giovedì 21 luglio 2022) Relegata al– davvero troppo stretto per lei – di amante di Mussolini,è stata una delle figure femminili più importanti della cultura italiana del. A raccontarne vita e opere è ora “, America e arte in” di Claudio Siniscalchi (Altaforte Edizioni, 164 pagine, 13 euro), da oggi in libreria. “Ildi Claudio Siniscalchi ha il merito di ridare allaciò che è della. Lo fa con rigore scientifico e con sensibilità letteraria. Con puntualità accademica e gusto per il racconto”, sottolinea nella prefazione Francesco Borgonovo, che la ricorda come “donna di molteplici talenti, coltissima e brillante, direttrice di ...

Adnkronos

Fascismo, America e arte in" Relegata al ruolo - davvero troppo stretto per lei - di amante di Mussolini,è stata una delle figure femminili più importanti ...... sottolineando come la mostra dedicata negli scorsi anni ad un'altra importante personalità del periodo fascista,, allestita dal MART di Trento e Rovereto insieme al Museo del ... Libri, non solo amante del Duce: Margherita Sarfatti tra i grandi del '900 (Adnkronos) - Relegata al ruolo - davvero troppo stretto per lei - di amante di Mussolini, Margherita Sarfatti è stata una delle figure femminili più importanti della cultura italiana del Novecento. A ...Dall’8 luglio al 9 ottobre 2022, il Museo Sartorio di Trieste ospita la mostra “Piero Marussig. Camera con vista su Trieste”, dedicata a uno dei protagonisti del gruppo Novecento Italiano.