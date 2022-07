Marcelo in Serie A non è un sogno, l’intermediario: “Verrebbe Volentieri” (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha da poco lasciato il Real Madrid, dopo più di un decennio speso tra le fila dei blancos, coronato da grandi vittorie, molteplici trofei e prestazioni da vero fuoriclasse. Marcelo, dopo essersi consacrato come uno dei terzini più completi della storia del gioco, è in cerca di una nuova squadra, con cui deliziare ancora le platee calcistiche. Il suo futuro potrebbe ancora essere l’Europa, il continente che lo ha cresciuto calcisticamente. In particolare, una delle possibili destinazioni per il terzino brasiliano potrebbe diventare la Serie A. L’ex blancos sarebbe stato addirittura già proposto ad una squadra della massima Serie italiana, la Lazio. Marcelo Real Madrid Riportato in serata da La Repubblica, l’intermediario del 34enne brasiliano, Stefano Quadri, avrebbe fatto da tramite tra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha da poco lasciato il Real Madrid, dopo più di un decennio speso tra le fila dei blancos, coronato da grandi vittorie, molteplici trofei e prestazioni da vero fuoriclasse., dopo essersi consacrato come uno dei terzini più completi della storia del gioco, è in cerca di una nuova squadra, con cui deliziare ancora le platee calcistiche. Il suo futuro potrebbe ancora essere l’Europa, il continente che lo ha cresciuto calcisticamente. In particolare, una delle possibili destinazioni per il terzino brasiliano potrebbe diventare laA. L’ex blancos sarebbe stato addirittura già proposto ad una squadra della massimaitaliana, la Lazio.Real Madrid Riportato in serata da La Repubblica,del 34enne brasiliano, Stefano Quadri, avrebbe fatto da tramite tra ...

