Mara Carfagna e Renato Brunetta lasciano Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) «Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura»: così il ministro Renato Brunetta. Non sono dimissioni formali, per ora, ma la rottura è sostanziale Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) «Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura»: così il ministro. Non sono dimissioni formali, per ora, ma la rottura è sostanziale

