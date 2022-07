Mara Carfagna | caos in Forza Italia | ' Frattura con miei valori' Brunetta lascia | ' Il mio partito era un' altra cosa'

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - mara_carfagna : Missione compiuta! L’#AccordoPartenariato è firmato: oltre 75mld, la più alta cifra mai ottenuta dall’Italia. Tre q… - ElisaFerreiraEC : Un piacere firmare con @mara_carfagna l’Accordo di Partenariato con l’Italia per gli investimenti della politica di… - ilgiornale : 'Sono grata al presidente Berlusconi'. Dopo l'addio a #ForzaItalia da parte di Brunetta e Gelmini, anche… - armdigennaro : RT @GiampaoloScopa: «Quanto accaduto ieri rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto che mi impone di pren… -

Altri due addii fanno rumore in FI: i ministri Renato Brunetta e. Quest'ultima è prudente, spiega che ci sta pensando. E se ne va dal gruppo forzista a palazzo Madama anche il senatore Cangini, al quale potrebbero aggiungersi alcuni deputati (si ...Ed è un addio anche quello di, che giovedì sera ha diramato una nota moderata nei toni ma durissima nei contenuti: "Per questioni di stile non esprimo giudizi su come Forza Italia ha ...Vediamo perché due figure storiche del partito di centro destra hanno deciso di lasciare dopo la giornata di ieri in Senato.In attesa delle urne, 25 settembre, l'Italia non si fermerà: su invito esplicito di Mattarella, il presidente Draghi, insieme ai ministri in carica per gli affari correnti, si è rimesso al lavoro. Per ...