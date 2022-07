Manchester United | Ronaldo disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di lasciare

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - NourEddineAbouz : @ActuFoot_ @NFFC Manchester United est finito - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United, pronto anche a tagliarsi lo stipendio https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United, pronto anche a tagliarsi lo stipendio https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United, pronto anche a tagliarsi lo stipendio https:/… -

Calcio d'Angolo

Commenta per primo Jesse Lingard, ancora svincolato dopo il mancato rinnovo da parte del, sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest. A rivelarlo è The Athletic. Il 29enne inglese ha firmato per un anno.Commenta per primo Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , Pau Torres del Villarreal sarebbe nel mirino di diverse squadre. Oltre l'interesse dimostrato dale dalla Juventus , è arrivato anche l'interesse del Barcellona . Manchester United - Aston Villa: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e streaming – 23/07/2022 - Calcio d'Angolo ForzAzzurri.net - L'ex Juventus e Real Madrid vuole lasciare l'Inghilterra Cristiano Ronaldo continua a spingere per lasciare il Manchester United. La testata americana CBS ...Il Notthingham Forest annuncia, tramite i canali social del club, l'acquisto ufficiale di Jesse Lingaard svincolato dal Manchester United ...