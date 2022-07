Manchester United e Chelsea si daranno battaglia per il difensore del Bayern Monaco quest’estate? (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 14:37:44 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Chelsea e Manchester United si daranno battaglia ancora una volta nel mercato di trasferimento poiché sono due delle squadre interessate al difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard questa estate, secondo quanto riportato in Francia. Chelsea e Thomas Tuchel sono ansiosi di trovare un backup adatto per Reece James in questa stagione, tra i timori che Cesar Azpilicueta possa essere legato al Barcellona, ??con l’inglese che l’ultima volta ha subito una stagione soggetta a infortuni. Nel frattempo, si pensa che Erik ten Hag non sia soddisfatto delle sue attuali scelte di terzino destro ed è probabile che ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 14:37:44 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:siancora una volta nel mercato di trasferimento poiché sono due delle squadre interessate aldelBenjamin Pavard questa estate, secondo quanto riportato in Francia.e Thomas Tuchel sono ansiosi di trovare un backup adatto per Reece James in questa stagione, tra i timori che Cesar Azpilicueta possa essere legato al Barcellona, ??con l’inglese che l’ultima volta ha subito una stagione soggetta a infortuni. Nel frattempo, si pensa che Erik ten Hag non sia soddisfatto delle sue attuali scelte di terzino destro ed è probabile che ...

