Manchester City, la nuova maglia da trasferta è ispirata a una squadra italiana: il perché della scelta (Di giovedì 21 luglio 2022) La nuova maglia da trasferta a strisce rossonere del Manchester City è ispirata al Milan. A renderlo noto è stato lo stesso club inglese: la divisa targata Puma per la stagione 2022/2023 è Inspired by Milan, made in Manchester. Per i Citizens si tratta di un ritorno al passato, i medesimi colori erano stati indossati nel 1969. In quell’anno il Manchester City vinse la FA Cup, mentre nel 1970 con lo stesso completo trionfò nella Coppa di Lega e nella Coppa delle Coppe. I Citizens già nel 2012 erano vestiti di rossonero e quell’annata passò alla storia perché consegnò la prima Premier League dopo oltre 40 anni di attesa. Nel video di presentazione i campioni inglesi in carica hanno scherzato sulle differenze tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladaa strisce rossonere delal Milan. A renderlo noto è stato lo stesso club inglese: la divisa targata Puma per la stagione 2022/2023 è Inspired by Milan, made in. Per i Citizens si tratta di un ritorno al passato, i medesimi colori erano stati indossati nel 1969. In quell’anno ilvinse la FA Cup, mentre nel 1970 con lo stesso completo trionfò nella Coppa di Lega e nella Coppa delle Coppe. I Citizens già nel 2012 erano vestiti di rossonero e quell’annata passò alla storiaconsegnò la prima Premier League dopo oltre 40 anni di attesa. Nel video di presentazione i campioni inglesi in carica hanno scherzato sulle differenze tra ...

