“Ma avete visto la bara?”. Morte Ivana Trump: cosa è successo e chi c’era al suo funerale (Di giovedì 21 luglio 2022) Ivana Trump, cosa è successo ai funerali. L’ex moglie di Doland Trump è morta a 73 anni lo scorso 14 luglio nella sua casa di New York e la cerimonia è stata celebrata ieri, mercoledì 20 luglio. Parenti e amici, più o meno noti, di Ivana si sono ritrovati nella chiesa di Saint Vincent Ferrer di Manhattan per darle l’ultimo saluto. Era presente anche l’ex presidente americano accompagnato dall’attuale moglie Melania e dai figli Donald Jr, Ivanka ed Eric, oltre ai nipoti. Hanno preso parte alle esequie di Ivana Trump anche la seconda moglie di Donald, Marla, e la loro figlia Tiffany col marito Michael Boulos. Uno dei particolari della cerimonia è stato il colore della bara: i famigliari hanno scelto l’oro. Inoltre ai partecipanti è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)ai funerali. L’ex moglie di Dolandè morta a 73 anni lo scorso 14 luglio nella sua casa di New York e la cerimonia è stata celebrata ieri, mercoledì 20 luglio. Parenti e amici, più o meno noti, disi sono ritrovati nella chiesa di Saint Vincent Ferrer di Manhattan per darle l’ultimo saluto. Era presente anche l’ex presidente americano accompagnato dall’attuale moglie Melania e dai figli Donald Jr, Ivanka ed Eric, oltre ai nipoti. Hanno preso parte alle esequie dianche la seconda moglie di Donald, Marla, e la loro figlia Tiffany col marito Michael Boulos. Uno dei particolari della cerimonia è stato il colore della: i famigliari hanno scelto l’oro. Inoltre ai partecipanti è ...

