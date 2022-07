L'Università di Pisa nel Centro Nazionale di Supercalcolo - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 21 luglio 2022) Il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella Pisa, 21 luglio 2022 " Nasce al Tecnopolo di Bologna il Centro Nazionale di Supercalcolo , il più grande sistema italiano dedicato al calcolo ad ... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Il rettore dell'diPaolo Mancarella, 21 luglio 2022 " Nasce al Tecnopolo di Bologna ildi, il più grande sistema italiano dedicato al calcolo ad ...

Unipisa : RT @RicercaUnipi: ?? @Unipisa è nel Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing ?? Con sede al @… - venti4ore : L’Università di Pisa nel Centro Nazionale di Supercalcolo Cronaca - PISAinVIDEO : Adriano Ribolini del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa in Perù per studiare l’evoluzione… - about_big_data : RT @RicercaUnipi: ?? @Unipisa è nel Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing ?? Con sede al @… - RicercaUnipi : ?? @Unipisa è nel Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing ?? Con sed… -