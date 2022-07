L' Ungheria filo - Putin se ne infischia delle sanzioni e chiede più gas alla Russia

boccia921 : @EnricoP1998 Si Enrico, c'è pregiudizio e ignoranza. Se tu conoscessi l'Albania, sapresti che l'errore è stato fa… - il_piccolo : L’Ungheria si blinda con nuove barriere e altro filo spinato anti-migranti - 1938_sandro : @ilgiornale Il Pd non é 'legato a doppio filo a un amico di Putin',ossia Conte, ma cerca solo di trovare nella part… -

Il Piccolo

"Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell', il governo ha deciso di acquistare ulteriori 700 milioni di metri cubi di gas naturale in aggiunta alle quantità ......study from south - eastern Europe " pubblicata nel 2021 ha analizzato gli impatti sulla fauna selvatica della barriera dispinato lunga 136 chilometri eretta nel settembre 2015 dall'al ... L'Ungheria si blinda con nuove barriere e altro filo spinato anti-migranti Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, è andato oggi a Mosca per discutere l'acquisto di maggiori forniture di gas russo.Orbán in Ungheria e Vucic in Serbia hanno trovato nel dialogo con Mosca la chiave del proprio successo politico. E non solo per la convenienza del gas: per il popolo serbo la Russia è parte integrante ...