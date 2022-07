Lulù Selassié pubblica una foto spinte | Barù lascia un commento che genera sgomento FOTO

(Di giovedì 21 luglio 2022) In queste ore,hato delledavvero. La giovane si è immortalata sul letto, in compagnia del suo cagnolino, con addosso un completino intimo davvero succinto. Le immagini sono divenute virali in men che non si dica, ma are particolareè stato, soprattutto, ilrito da. In L'articolo proviene da KontroKultura.

NoiSupereroi : ???? Finalmente le giuste parole #fairylu - NilaPot : Finalmente qualcuno che scrive cose sensate!!!! #fairylu - RecrosioAngela : @lulu_selassie Baru ti piace solo la bafante e la banana - RecrosioAngela : @lulu_selassie ????????????Suvvia le smagliature ma sei ancora una bambina - pa_mare : @Anna12882290 @lulu_selassie che patatino !!! -

Roccarainola.net

La principessa etiope infiamma i social con delle foto in intimo: ecco come ha reagito il suo ex Nelle scorse oreuna ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha catturato l'attenzione di numerosi utenti della rete, per aver condiviso delle sue foto in intimo da capogiro . A ...Nonostante le differenze caratteriali cone Clarissa , con loro ha però ha in comune una ... Jessica, trasformazione che lascia a bocca aperta: completamente diversa La bella 27enne che ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]