Lulù Selassiè mostra le sue smagliature e lancia un bel messaggio: "Fiera di me, non nascondiamole!" Lulù Selassiè ha condiviso una fotografia in intimo su Instagram che ha sollevato polemiche e curiosità. Barù, ex compagno di reality show, ha commentato lo scatto della princess in maniera ironica mentre Manuel Bortuzzo, poco dopo la sua pubblicazione, ha avuto una particolare reazione.

IPrandelli : @mikz89632 @lulu_selassie Bravo se lei ci crede forse qualcosa c'è abbiamo visto nella casa non ha mai mollato e a… - mikz89632 : se lei dice “ una storia unica, da sogno e il resto è noia” è perché lei sa… Sa cosa provano, sa benissimo che ness… - manuela38027974 : Quando sono giornalisti no giornalai #fairylu - Mariate95487054 : RT @MondoTV241: Lulù Selassiè in lingerie, le reazioni di Manuel Bortuzzo e dei finti perbenisti del web #luluselassie #selassiesisters #je… - Mariate95487054 : RT @instaNewsIT: Lulù Selassié sempre più bella #fairylu -

Lulù Selassié mostra le sue imperfezioni: 'Fiera di me' Lulù Selassié: le imperfezioni Nelel ultime ore Lulù Selassié ha deciso di infiammare i social con uno scatto bollente dove la si vede posare sul letto con della lingerie semitrasparente