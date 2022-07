“Luglio musicale” nelle carceri campane: domani a Benevento lo spettacolo dei musicisti del teatro ‘San Carlo’ (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si terrà domani, 22 Luglio 2022, alle ore 10:00, nel teatro della Casa circondariale di Benevento, lo spettacolo musicale dell’associazione culturale e musicale “Ad alta voce” del maestro Carlo Morelli del teatro San Carlo di Napoli e di cui fanno parte diverse decine di musicisti e cantanti, che metteranno in scena un repertorio inedito. L’evento, promosso dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, rientra nella più ampia iniziativa “Luglio musicale”, che vede protagoniste le carceri della Campania, in molte delle quali si sono già svolti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terrà, 222022, alle ore 10:00, neldella Casa circondariale di, lodell’associazione culturale e“Ad alta voce” del maestro Carlo Morelli delSan Carlo di Napoli e di cui fanno parte diverse decine die cantanti, che metteranno in scena un repertorio inedito. L’evento, promosso dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, rientra nella più ampia iniziativa “”, che vede protagoniste ledella Campania, in molte delle quali si sono già svolti ...

