“Lucifero”, il nuovo singolo di Emis Killa da oggi ha anche un video (Di giovedì 21 luglio 2022) Esce oggi il videoclip ufficiale di “Lucifero”, il nuovo singolo di Emis Killa, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio. Lucifero, la collaborazione tra Emis Killa e Boss Doms Il videoclip, diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic per la produzione di Borotalco.tv con protagonisti lo stesso Emis Killa e la nota pornostar Martina Smeraldi, è girato con una pellicola rossa che rappresenta visivamente le vibes della canzone e sposa il mood della location, un motel isolato che prende il nome proprio dal titolo del brano. Frame flash, immagini e colori distorti, scene in slow motion e movimenti sensuali raccontano la notte di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Esceilclip ufficiale di “”, ildi, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio., la collaborazione trae Boss Doms Ilclip, diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic per la produzione di Borotalco.tv con protagonisti lo stessoe la nota pornostar Martina Smeraldi, è girato con una pellicola rossa che rappresenta visivamente le vibes della canzone e sposa il mood della location, un motel isolato che prende il nome proprio dal titolo del brano. Frame flash, immagini e colori distorti, scene in slow motion e movimenti sensuali raccontano la notte di ...

