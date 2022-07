Luca Serianni | l’accademico che viveva nel culto della parola

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il linguista e filologo, professore emerito di storialingua italiana dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha insegnato dal 1980 al 2017, accademico di grande autorevolezza e fama internazionale nel campo degli studi sul linguaggio poetico e la grammatica storica, è morto all’età di 74 anni all’ospedale San CamilloCapitale, dove era ricoverato in coma irreversibile, in seguito ai postumi di un incidente stradale. Nella prima mattina del 18 luglioè stato travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali ad Ostia, sul litorale romano, dove aveva deciso da tempo di abitare. L’annuncioscomparsa, avvenuta questa mattina alle 9.30, quando i medici hanno constato l’esito piatto dell’elettroencefalogramma, ...

RaiCultura : Addio al linguista Luca Serianni. Per molti anni professore ordinario di Storia della lingua italiana all'Universit… - Agenzia_Ansa : E' morto il professor Luca Serianni, il famoso linguista investito il 18 luglio scorso da un'auto a Ostia, mentre a… - Radio3tweet : Chi ha scelto di fare l’insegnante ha scommesso sui propri scolari e, in generale, sui giovani, sulla loro capacità… - ciriacomerolli : RT @simonamaggiorel: «Da linguista ho sempre sentito l’esigenza dell’impegno civile», Grazie a #LucaSerianni. Addio a un grande maestro Lo… - nzingaretti : Con Luca Serianni perdiamo uno dei più grandi linguisti italiani, uno studioso colto e raffinato che ha formato gen… -

È morto il professor, il famoso linguista investito il 18 luglio da un'auto a Ostia, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Si è spento alle 9.30 fa sapere la famiglia che ringrazia "tutti coloro che in ...Morte cerebrale per il linguista, investito sulle strisce nei giorni scorsi, mentre attraversava la strada a Ostia dove viveva.dal giorno dell'incidente, avvenuto lunedi 18 luglio, era ricoverato in coma al ...La Direzione dell’azienda ospedaliera San Camillo mi ha appena comunicato l’esito piatto dell’elettroencefalogramma del professore Luca Serianni. È una notizia che mi addolora ed esprimo il cordoglio ...Roma, 21 lug. (LaPresse) - Il professor Luca Serianni, conosciuto e stimato linguista, è morto oggi al San Camillo di Roma. Era ricoverato dallo scorso 18 ...