Lozano lascia Napoli? Contatti con un club di Premier League, ma un ostacolo frena la trattativa

Il mercato in uscita del Napoli sta seguendo il diktat impostato dal presidente Aurelio De Laurentiis: nessuno è incedibile. Anche i tifosi azzurri, dopo la cessione di Koulibaly, ne sono consapevoli e non è escluso che fino al termine del calciomercato, il Napoli possa cedere altre pedine importanti per la squadra di Spalletti.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Napoli, c'è anche Hirving Lozano. L'esterno messicano, che non ha mai del tutto convinto in maglia azzurra, è finito nei radar di diversi club. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nelle ultime settimane ci sono stati diversi Contatti con alcuni club, ma quelli più concreti sono avvenuti con il West Ham.

