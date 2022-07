Lory Del Santo non ha intenzione di lasciar correre | “Ha detto frasi orripilanti” | fiamme fra di loro

(Di giovedì 21 luglio 2022) La showgirlDelsi lascia andare ad amare considerazioni dopo la sortita dal reality di Canale 5, frecce contro l’opinionista.Del(fonte youtube)La soubrette e attriceDelha impersonato uno dei personaggi più iconici durante l’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”. Dopo aver agguantato la vittoria nell’ormai lontano 2005 del medesimo format, questa volta la showgirl ha ricevuto in dote destino molto diverso. Entrata in coppia con il compagno Marco Cucolo,Delha affrontato la diffidenza circospetta dei compagni di gioco, affrontando poi un’eliminazione a bruciapelo alquanto scottante. La soubrette ha infatti avuto un teso confronto con il compagno, reo di appoggiare in parte il resto del gruppo nelle ...

Lory Del Santo dopo aver vinto unedizione dellIsola dei Famosi si attendeva di replicare il successo. Eppure il suo percorso allinterno della 16esima edizione del reality non ha convinto molti. Lory Del Santo non sembra aver ancora digerito del tutto la conclusione del suo percorso all'Isola dei Famosi e, infatti, inquietante queste ...