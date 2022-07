L’ombra di Vogliacco sul mercato del Benevento | com’è cambiata la strategia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Solo giocatori di proprietà, possibilmente giovani da valorizzare. Ilha cambiato rotta rispetto alestivo del 2021, quandoi vari Elia, Calò egiunsero nel Sannio con formule che non avrebbero poi garantito alla Strega la certezza di confermarli. Tra le pedine arrivate in prestito un anno fa, solo il portiere Alberto Paleari, su cui il direttore sportivo Pasquale Foggia si era assicurato l’esercitazione del diritto di riscatto, è rimasto alla base. Particolare la situazione di, che era riuscito a conquistare sempre più spazio sgomitando tra due ‘mostri sacri’ come Glik e Barba. Il centrale di Acquaviva delle Fonti si era dimostrato in grado di scalare le gerarchie mostrando sempre più sicurezza e rivelandosi un elemento ...

BARI CALCIO

...una partita facile per Alessandro, stranamente impacciato in più di un intervento. Capita.'avversario da tenere a bada era uno difficile, quel Diaw che ha velocità e tecnica. In......una partita facile per Alessandro, stranamente impacciato in più di un intervento. Capita.'avversario da tenere a bada era uno difficile, quel Diaw che ha velocità e tecnica. In... Dieci... ex galletti oggi in B: da Glik a Tutino, ecco chi può incrociare il Bari