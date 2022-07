Lo strumento straordinario di Sace per aiutare le imprese italiane colpite dalla crisi energetica (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli aiuti cominciano ad arrivare. Il 22 luglio parte Garanzia SupportItalia, lo strumento straordinario previsto nel Decreto Aiuti con cui si va in soccorso delle imprese italiane che hanno subito ripercussioni economiche negative in seguito alla crisi russo-ucraina e al conseguente caro energia. Il sostegno finanziario, garantito da Sace e controgarantito dallo Stato, verrà rilasciato dagli istituti di credito a chi ne farà richiesta. Come fa notare Sace nel suo comunicato, «il quadro macroeconomico globale in cui si inserisce questa misura e?, infatti, profondamente segnato dagli impatti della guerra in corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime e sul ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli aiuti cominciano ad arrivare. Il 22 luglio parte Garanzia SupportItalia, loprevisto nel Decreto Aiuti con cui si va in soccorso delleche hanno subito ripercussioni economiche negative in seguito allarusso-ucraina e al conseguente caro energia. Il sostegno finanziario, garantito dae controgarantito dallo Stato, verrà rilasciato dagli istituti di credito a chi ne farà richiesta. Come fa notarenel suo comunicato, «il quadro macroeconomico globale in cui si inserisce questa misura e?, infatti, profondamente segnato dagli impatti della guerra in corso, le cui conseguenze si ripercuotono non solo sull’aumento delle tensioni geopolitiche, ma anche sul rallentamento dell’approvvigionamento di materie prime e sul ...

Linkiesta : Lo strumento straordinario di @SACEgroup per aiutare le imprese italiane colpite dalla crisi energetica - SACEgroup : Al via domani Garanzia #SupportItalia, il nuovo strumento straordinario per supportare la liquidità di tutte le imp… - lamescolanza : Al via domani Garanzia SupportItalia, il nuovo strumento straordinario previsto dal cosiddetto Decreto Aiuti (DL n.… - maryfagi : Il “miracolo civile” incentivato da quello straordinario strumento di libertà, al secolo #GreenPass ? E applaudono ????? #crisidigoverno - MCS4you : ???????? ???????????????? più di 36 Clienti gestiti sulla nostra piattaforma e migliaia d'Utenti che ogni giorno la utilizzano… -