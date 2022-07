Lo stato delle coalizioni dopo la crisi con vista sulle elezioni anticipate (Di giovedì 21 luglio 2022) Cosa resta delle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra dopo la crisi del governo Draghi? La risposta non è semplice, le sfumature sono ampie. Il centrodestra sembra aver ritrovato una sua compattezza. dopo le divisioni degli scorsi anni tra Meloni, Salvini e Berlusconi, di fronte alla crisi aperta da Conte, Lega e Forza Italia hanno scelto insieme di scrivere la parola fine sul governo Draghi. Una soluzione che accontenta le pressioni di Fratelli d’Italia per tornare alle urne. Il calcolo di Salvini e Berlusconi è facile da decifrare: di fronte alla deflagrazione a sinistra, via Movimento 5 Stelle, della unità nazionale non avrebbe avuto senso infliggersi altri mesi di governo in una situazione difficile dentro e fuori le istituzioni e offrendo a Giorgia Meloni altro spazio ... Leggi su panorama (Di giovedì 21 luglio 2022) Cosa restaduedi centrodestra e centrosinistraladel governo Draghi? La risposta non è semplice, le sfumature sono ampie. Il centrodestra sembra aver ritrovato una sua compattezza.le divisioni degli scorsi anni tra Meloni, Salvini e Berlusconi, di fronte allaaperta da Conte, Lega e Forza Italia hanno scelto insieme di scrivere la parola fine sul governo Draghi. Una soluzione che accontenta le pressioni di Fratelli d’Italia per tornare alle urne. Il calcolo di Salvini e Berlusconi è facile da decifrare: di fronte alla deflagrazione a sinistra, via Movimento 5 Stelle, della unità nazionale non avrebbe avuto senso infliggersi altri mesi di governo in una situazione difficile dentro e fuori le istituzioni e offrendo a Giorgia Meloni altro spazio ...

