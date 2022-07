Liverpool, 5-0 al Lipsia. Poker di Nunez (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Liverpool vince e convince. E si gode Darwin Nunez che nell’amichevole alla Red Bull Arena di Lipsia contro i padroni di casa firma addirittura quattro gol nel 5-0 contro la formazione guidata da Domenico Tedesco. Reds avanti dopo 8 minuti con Salah, bravo a combinare con Firmino, poi nella ripresa sale in cattedra il neo acquisto Nunez: l’ex Benfica raddoppia su rigore fischiato per un fallo su Diaz, sigla il 3-0 su assist di Alexander-Arnold, gira in rete da due passi il cross di Elliott e infine firma la sua quarta rete personale stavolta su intuizione di Carvalho. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilvince e convince. E si gode Darwinche nell’amichevole alla Red Bull Arena dicontro i padroni di casa firma addirittura quattro gol nel 5-0 contro la formazione guidata da Domenico Tedesco. Reds avanti dopo 8 minuti con Salah, bravo a combinare con Firmino, poi nella ripresa sale in cattedra il neo acquisto: l’ex Benfica raddoppia su rigore fischiato per un fallo su Diaz, sigla il 3-0 su assist di Alexander-Arnold, gira in rete da due passi il cross di Elliott e infine firma la sua quarta rete personale stavolta su intuizione di Carvalho. SportFace.

