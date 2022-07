LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Vingegaard stacca Pogacar, vince e ipoteca il trionfo a Parigi! La nuova classifica generale (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Terzo posto per un incommensurabile Wout Van Aert. Ha attaccato, è stato in fuga, ha tirato, ha fatto da gregario. Corridore immenso. 17.38 Arriva a maglia aperta ad oltre un minuto uno sconfitto Tadej Pogacar. Si è dovuto inchinare ad un avversario più forte di lui. 17.37 Vingegaard BLINDA IL Tour DE France AD HAUTACAM COME vinceNZO NIBALI 8 ANNI FA! 17.36 Sofferente anche Tadej Pogacar, anche sbucciato e dolorante dalla caduta in discesa patita in precedenza. 17.35 ULTIMO CHILOMETRO PER JONAS Vingegaard! Può volare il calabrone danese! 17.34 E’ una rivincita per la Jumbo-Visma dal 2020, quando Pogacar aveva buttato all’aria tutti i piani di Roglic alla Planche des ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.39 Terzo posto per un incommensurabile Wout Van Aert. Ha attaccato, è stato in fuga, ha tirato, ha fatto da gregario. Corridore immenso. 17.38 Arriva a maglia aperta ad oltre un minuto uno sconfitto Tadej. Si è dovuto inchinare ad un avversario più forte di lui. 17.37BLINDA ILDEAD HAUTACAM COMENZO NIBALI 8 ANNI FA! 17.36 Sofferente anche Tadej, anche sbucciato e dolorante dalla caduta in discesa patita in precedenza. 17.35 ULTIMO CHILOMETRO PER JONAS! Può volare il calabrone danese! 17.34 E’ una rivincita per la Jumbo-Visma dal 2020, quandoaveva buttato all’aria tutti i piani di Roglic alla Planche des ...

