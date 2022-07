LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: sei in fuga, 115 km all’arrivo (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 A tirare in testa al gruppo c’è sempre la Cofidis. 14.08 Sebastian Schönberger (B&B Hotels – KTM) ha richiesto l’assistenza della macchina medica. 14.06 I sei di testa hanno 23” di vantaggio nei confronti del gruppo. 14.05 La coppia della BORA – hansgrohe viene ripresa dal gruppo. 14.04 Sono Maximilian Schachmann e Danny Van Poppel i due corridori della BORA – hansgrohe all’inseguimento dei sei di testa. 14.04 120 km all’arrivo. 14.03 Stanno cercando di rientrare sui battistrada due corridori della BORA – hansgrohe. 14.00 Questi i sei corridori in testa alla corsa: Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Andreas Leknessund (DSM), Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost), Florian Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) e Michael Matthews (BikeExchange – Jayco). 13.59 Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 A tirare in testa al gruppo c’è sempre la Cofidis. 14.08 Sebastian Schönberger (B&B Hotels – KTM) ha richiesto l’assistenza della macchina medica. 14.06 I sei di testa hanno 23” di vantaggio nei confronti del gruppo. 14.05 La coppia della BORA – hansgrohe viene ripresa dal gruppo. 14.04 Sono Maximilian Schachmann e Danny Van Poppel i due corridori della BORA – hansgrohe all’inseguimento dei sei di testa. 14.04 120 km. 14.03 Stanno cercando di rientrare sui battistrada due corridori della BORA – hansgrohe. 14.00 Questi i sei corridori in testa alla corsa: Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Andreas Leknessund (DSM), Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost), Florian Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) e Michael Matthews (BikeExchange – Jayco). 13.59 Il ...

