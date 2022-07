LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: salita finale, Pogacar prepara la stoccata. Vingegaard per ora controlla (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.22 Stanno arrivando Kuss, Vingegaard e Pogacar: 15 secondi il ritardo. 17.20 Gaudu risale in solitaria dopo esser stato aiutato da Madouas. Del suo passo il Francese limita i danni anche oggi. 17.19 Grandissimo affanno per Thibaut Pinot che è insieme a Thomas: evidente mal di schiena. 17.18 Pogacar, Vingegaard e Kuss sono a meno di 30 secondi dalla testa della corsa. 17.17 Kuss continua a tirare nonostante la condizione smagliante di Van Aert. Tattica discutibile della Jumbo-Visma. 17.16 Perde contatto Geraint Thomas sul ritmo di Sepp Kuss, ripreso anche Pinot. 17.14 Un attacco frontale a due scalatori puri come Martinez e Pinot: fuoriclasse assoluto Wout Van Aert. 17.13 Martinez adesso è alla corda: il colombiano è davvero ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Stanno arrivando Kuss,: 15 secondi il ritardo. 17.20 Gaudu risale in solitaria dopo esser stato aiutato da Madouas. Del suo passo ilse limita i danni anche oggi. 17.19 Grandissimo affanno per Thibaut Pinot che è insieme a Thomas: evidente mal di schiena. 17.18e Kuss sono a meno di 30 secondi dalla testa della corsa. 17.17 Kuss continua a tirare nonostante la condizione smagliante di Van Aert. Tattica discutibile della Jumbo-Visma. 17.16 Perde contatto Geraint Thomas sul ritmo di Sepp Kuss, ripreso anche Pinot. 17.14 Un attacco frontale a due scalatori puri come Martinez e Pinot: fuoriclasse assoluto Wout Van Aert. 17.13 Martinez adesso è alla corda: il colombiano è davvero ...

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - Vanya34493079 : Mappina aggiornata per il ragazzino Papa pollo ornamentale ?? ??instore ??live ??instore,live ??tour ????instore,live,tou… - sportface2016 : #LIVE - 40 Km all'arrivo dell'ultima tappa pirenaica del Tour. #Pogacar inizia a testare la maglia gialla… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Ciccone e altri 21 in fuga gruppo a 4’10” - #France #DIRETTA: #Ciccone #altri - paoloigna1 : Il primo di due atti decisivi #Pogacar #Vingegaard #Tour -