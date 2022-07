LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: fuga numerosa, 100 km all’arrivo (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Sono evasi dal gruppo altri corridori. 14.25 Questi i corridori presenti in fuga: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Daniel Felipe Martinez e Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Marco Haller (BORA – hansgrohe), Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Jorgenson (Movistar), Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), Alberto Dainese (DSM), Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Amaury Capiot (Arkéa Samsic), Andreas Kron (Lotto Soudal), Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco) e Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM). 14.22 Davanti sono ora circa in 20. 14.22 Evadono dal gruppo altri corridori. 14.21 E ora attacca Matteo Jorgenson (Movistar). 14.20 Ma il gruppo riprende tutti. 14.19 Allunga un ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Sono evasi dal gruppo altri corridori. 14.25 Questi i corridori presenti in: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Daniel Felipe Martinez e Luke Rowe (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Marco Haller (BORA – hansgrohe), Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Jorgenson (Movistar), Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), Alberto Dainese (DSM), Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Amaury Capiot (Arkéa Samsic), Andreas Kron (Lotto Soudal), Giulio Ciccone (Trek – Segafredo), Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco) e Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM). 14.22 Davanti sono ora circa in 20. 14.22 Evadono dal gruppo altri corridori. 14.21 E ora attacca Matteo Jorgenson (Movistar). 14.20 Ma il gruppo riprende tutti. 14.19 Allunga un ...

