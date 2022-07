LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: spadiste in finale per l’oro, battuta la Francia al supplementare! Sciabolatori per il bronzo (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 In corso due sfide per quel che riguarda il tabellone di spada maschile. Una ci riguarda da vicino, in quanto la vincente di Ucraina-Spagna affronterà domani l’Italia ai quarti di finale. 14:07 Sarà dunque Corea del Sud-Ungheria la finale del torneo a squadre di sciabola maschile. Il match si terrà alle 18.30. Alle 17.30 invece la finalissima di spada femminile tra Italia e Corea del Sud. 42-45 Finisce qui. La corsa degli Sciabolatori si infrange al cospetto dell’Ungheria. 42-44 Ci prova Samele, che ci riporta a -2. 41-44 Scatenato Szilagyi. 41-43 Fermo sulla gambe l’azzurro, che subisce ancora l’affondo avversario. 41-42 Bene Samele, che si sblocca. 40-42 Terza stoccata consecutiva dell’ungherese. 40-41 Gran stoccata del magiaro. 40-40 Immediato pareggio ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:11 In corso due sfide per quel che riguarda il tabellone di spada maschile. Una ci riguarda da vicino, in quanto la vincente di Ucraina-Spagna affronterà domani l’Italia ai quarti di. 14:07 Sarà dunque Corea del Sud-Ungheria ladel torneo a squadre di sciabola maschile. Il match si terrà alle 18.30. Alle 17.30 invece la finalissima di spada femminile tra Italia e Corea del Sud. 42-45 Finisce qui. La corsa deglisi infrange al cospetto dell’Ungheria. 42-44 Ci prova Samele, che ci riporta a -2. 41-44 Scatenato Szilagyi. 41-43 Fermo sulla gambe l’azzurro, che subisce ancora l’affondo avversario. 41-42 Bene Samele, che si sblocca. 40-42 Terza stoccata consecutiva dell’ungherese. 40-41 Gran stoccata del magiaro. 40-40 Immediato pareggio ...

