LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia si gioca la finale contro la Francia nella spada femminile (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA ITALIA-Francia! FORZA RAGAZZE! 12.22 Dopo scenderanno in pedana Rossella Fiamingo e Mara Navarria. 12.15 Si parte con l’assalto tra Federica Isola e Auriane Mallo. 12.05 Fra circa un quarto d’ora comincerà Italia-Francia, semifinale del torneo a squadre della spada femminile. 11.54 l’Italia se la vedrà ora contro la tostissima Ungheria che si è sbarazzata facilmente della Turchia. 45-33 VINCE l’Italia! Meravigliosi gli azzurri che battono l’Egitto con uno splendido confronto! 43-33 Samele con parata e risposta! 42-31 CHE ATTACCHI DI GIGI SAMELE! 40-31 ITALIA! Fenomenale Curatoli che ha disinnescato l’egiziano grazie ad una difesa granitica. 38-30 In spaccata ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA ITALIA-! FORZA RAGAZZE! 12.22 Dopo scenderanno in pedana Rossella Fiamingo e Mara Navarria. 12.15 Si parte con l’assalto tra Federica Isola e Auriane Mallo. 12.05 Fra circa un quarto d’ora comincerà Italia-, semidel torneo a squadre della. 11.54se la vedrà orala tostissima Ungheria che si è sbarazzata facilmente della Turchia. 45-33 VINCE! Meravigliosi gli azzurri che battono l’Egitto con uno splendido confronto! 43-33 Samele con parata e risposta! 42-31 CHE ATTACCHI DI GIGI SAMELE! 40-31 ITALIA! Fenomenale Curatoli che ha disinnescato l’egiziano grazie ad una difesa granitica. 38-30 In spaccata ...

