LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri sono sotto con la Germania per il bronzo nella sciabola (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Germania 18-26 Italia-Germania 17-26 Italia-Germania 16-26 Italia-Germania 16-25, prova sconcertante e sconfortante fin qui degli azzurri Italia-Germania 15-24 Italia-Germania 15-23 Italia-Germania 15-22 Italia-Germania 15-21 Italia-Germania 15-20 Italia-Germania 14-20, l’Italia recupera 2 punti nel quarto assalto. Ora tocca a Samele Italia-Germania 14-19 Italia-Germania 13-18 Italia-Germania 10-16 Italia-Germania 8-15 Disastroso Curatoli che subisce lo 0-5 e manda in orbita i tedeschi Italia-Germania ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAItalia-18-26 Italia-17-26 Italia-16-26 Italia-16-25, prova sconcertante e sconfortante fin qui degliItalia-15-24 Italia-15-23 Italia-15-22 Italia-15-21 Italia-15-20 Italia-14-20, l’Italia recupera 2 punti nel quarto assalto. Ora tocca a Samele Italia-14-19 Italia-13-18 Italia-10-16 Italia-8-15 Disastroso Curatoli che subisce lo 0-5 e manda in orbita i tedeschi Italia-...

settalese : RT @Eurosport_IT: E andiamooooooooooooo! ???? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: E andiamooooooooooooo! ???? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - Eurosport_IT : E andiamooooooooooooo! ???? #EurosportSCHERMA | #Fencing | #Scherma | #FWC2022 | #ItaliaTeam - zazoomblog : LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: spadiste in finale per l’oro battuta la Francia al supplementare! Sciabolato… - profscherma : LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia in semifinale nella spada femminile! Tra ... -