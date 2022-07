LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: tornano in acqua Ceccon e Panziera, Chiara Tarantino per la doppietta (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti estivi di Nuoto. Ultime gare alla piscina del Centro Federale di Ostia, e siamo sicuri che ci saranno scintille. La mattinata sarà dedicata alle serie lente dalle 10.00, mentre il pomeriggio è dedicato a chi, presumibilmente, si giocherà il titolo italiano. Saranno dodici le gare ad assegnare il tricolore. Si comincia con i 50 stile libero donne, con Chiara Tarantino che potrebbe puntare alla doppietta dopo il successo nella distanza doppia, ma Silvia Di Pietro vorrà riscattarsi. 200 dorso maschile che avranno Lorenzo Mora come protagonista principale, mentre nella gara femminile rivedremo Margherita ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella terza giornata degliestivi di. Ultime gare alla piscina del Centro Federale di Ostia, e siamo sicuri che ci saranno scintille. La mattinata sarà dedicata alle serie lente dalle 10.00, mentre il pomeriggio è dedicato a chi, presumibilmente, si giocherà il titolo italiano. Saranno dodici le gare ad assegnare il tricolore. Si comincia con i 50 stile libero donne, conche potrebbe puntare alladopo il successo nella distanza doppia, ma Silvia Di Pietro vorrà riscattarsi. 200 dorso maschile che avranno Lorenzo Mora come protagonista principale, mentre nella gara femminile rivedremo Margherita ...

infoitsport : LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Miressi trionfa nei 100 sl, Pilato si conferma nei 50 rana. Ga… - infoitsport : LIVE - Nuoto, assoluti Ostia 2022: seconda giornata mercoledì 20 luglio (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Miressi trionfa nei 100 sl.… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Lamberti nei 50 dorso. Tara… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Bianchi nei 100 - #Nuoto… -