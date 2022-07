LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Silvia Di Pietro trionfa nei 50 sl (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Giulio Ciavarella si prende la sua batteria in 2.04.03 e diventa il titolare del miglior tempo avanti a Mattia Morello (2.04.84) e Michele Gazzillo (2.05.21). 17.39 Si passa ai 200 dorso maschili. Nella seconda serie gareggeranno Luigi Termine, Renato Castellan, Giulio Ciavarella, Mattia Morello, Daniele De Matteis, Gian Luca Russu, Michele Gazzillo e Simone Barcaroli. 17.37 Riscatto per Silvia Di Pietro! vittoria in 24.97 per la detentrice del record italiano, avanti a Costanza Cocconcelli (25.25) e Sara Curtis (25.36). 17.34 Ora la gara veloce, con Lucrezia Napoletano, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo, Matilde Biagotti ed Alessandra Miari Fulcis. 17.33 Valentina Fiorito vince ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Giulio Ciavarella si prende la sua batteria in 2.04.03 e diventa il titolare del miglior tempo avanti a Mattia Morello (2.04.84) e Michele Gazzillo (2.05.21). 17.39 Si passa ai 200 dorso maschili. Nella seconda serie gareggeranno Luigi Termine, Renato Castellan, Giulio Ciavarella, Mattia Morello, Daniele De Matteis, Gian Luca Russu, Michele Gazzillo e Simone Barcaroli. 17.37 Riscatto perDi! vittoria in 24.97 per la detentrice del record italiano, avanti a Costanza Cocconcelli (25.25) e Sara Curtis (25.36). 17.34 Ora la gara veloce, con Lucrezia Napoletano, Sara Curtis, Chiara Tarantino,Di, Costanza Cocconcelli, Viola Scotto Di Carlo, Matilde Biagotti ed Alessandra Miari Fulcis. 17.33 Valentina Fiorito vince ...

