LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Federica Toma sorprende la Panziera nei 200 dorso, sorpresa Gargani nei 50 farfalla (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Ora la gara veloce, con Federica Greco, Antonella Crispino, Ilaria Cusinato, Ilaria Bianchi, Alessia Polieri, Anna Pirovano, Roberta Piano Del Balzo e Sofia Sartori. 18.09 2.11.76 il tempo di Paola Borrelli in questa seconda serie. Risultato comunque incoraggiante per la classe 2005. 18.06 Si riprende con le gare, arriva il momento dei 200 farfalla femminile. Alessandra Senis, Anna De Feo, Giulia Zambelli, Giulia Carofalo, Paola Borrelli, Dolores Margni, Cristina Caruso ed Helena Biasibetti nella seconda serie. 18.05 Matteo Rivolta non ha potuto gareggiare a causa di una iniezione di cortisone, dovuta alla puntura di un’ape poco prima della gara. 18.01 Arriva il momento di alcune premiazioni di queste prime gare. 18.00 Vince Lorenzo Gargani in 23.38, ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Ora la gara veloce, conGreco, Antonella Crispino, Ilaria Cusinato, Ilaria Bianchi, Alessia Polieri, Anna Pirovano, Roberta Piano Del Balzo e Sofia Sartori. 18.09 2.11.76 il tempo di Paola Borrelli in questa seconda serie. Risultato comunque incoraggiante per la classe 2005. 18.06 Si riprende con le gare, arriva il momento dei 200femminile. Alessandra Senis, Anna De Feo, Giulia Zambelli, Giulia Carofalo, Paola Borrelli, Dolores Margni, Cristina Caruso ed Helena Biasibetti nella seconda serie. 18.05 Matteo Rivolta non ha potuto gareggiare a causa di una iniezione di cortisone, dovuta alla puntura di un’ape poco prima della gara. 18.01 Arriva il momento di alcune premiazioni di queste prime gare. 18.00 Vince Lorenzoin 23.38, ed ...

