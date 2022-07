LIVE – Germania-Austria | Europei femminili 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 luglio 2022) Latestuale di, match valido per i quarti di finale degli. Le tedesche hanno chiuso il proprio Girone a punteggio pieno, mentre leche arrivano da due vittorie e una sola sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra. Appuntamento oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA(ore 21) SportFace.