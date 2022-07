LIVE – Germania-Austria 1-0, Europei femminili 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 21 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Germania-Austria, match valido per i quarti di finale degli Europei femminili 2022. Le tedesche hanno chiuso il proprio Girone a punteggio pieno, mentre le Austriache arrivano da due vittorie e una sola sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra. Appuntamento oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Germania-Austria 1-0 (26? Magull) Germania (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritx; Huth, Popp (C), Buhl. Austria (4-5-1): Zinsberger; Hanshaw, Georgieva, Wenninger (C), Wienroither; Dunst, Feiersinger, Puntingam, Zadrazil, ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Latestuale di, match valido per i quarti di finale degli. Le tedesche hanno chiuso il proprio Girone a punteggio pieno, mentre leche arrivano da due vittorie e una sola sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra. Appuntamento oggi, giovedì 21 luglio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (26? Magull)(4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Magull, Oberdorf, Dabritx; Huth, Popp (C), Buhl.(4-5-1): Zinsberger; Hanshaw, Georgieva, Wenninger (C), Wienroither; Dunst, Feiersinger, Puntingam, Zadrazil, ...

