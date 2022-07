LIVE – Francia-Giappone 3-0 (26-24, 25-16, 25-20): quarti di finale VNL maschile 2022 volley in DIRETTA (Di giovedì 21 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Francia-Giappone, match dei quarti di finale della volley Nations League (VNL) maschile 2022. I transalpini di coach Andrea Giani, campioni olimpici in carica, sfidano la sempre ostica formazione nipponica, orfana dell’infortunato Yuki Ishikawa. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semifinale? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 21 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL maschile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Latestuale di, match deididellaNations League (VNL). I transalpini di coach Andrea Giani, campioni olimpici in carica, sfidano la sempre ostica formazione nipponica, orfana dell’infortunato Yuki Ishikawa. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in semi? L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 21 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL ...

