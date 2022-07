LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tecuceanu in semifinale col personale negli 800, Folorunso vuole la finale dei 400 hs (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.05: L’azzurro Tecuceanu è in semifinale con il quinto miglior tempo assoluto. Con lui ripescati English, Kibet, Kramer, Robert ed Hethat 3.02: L’algerino Moula vince l’ultima batteria in 1’44?90, secondo posto per il keniano Kisasi con 1’45?90, terzo il marocchino El Guesse con 1’45?25 2.59: Al via nella sesta e ultima batteria degli 800 Rudolf (Slo), Kisasy (Ken), Bodena (Eth), El Guesse (Mar), Dobek (Pol), Moula (Alg), Rowden (Gbr) 2.55: Vince il canadese Arop con 1’44?56, secondo lo statunitense Koech con 1’44?62, terzo il mssicano Lopez con 1’44?67, quinto Tecuceanu che con 1’44?83 fa segnare il suo record personale e si mette al sicuro ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.05: L’azzurroè incon il quinto miglior tempo assoluto. Con lui ripescati English, Kibet, Kramer, Robert ed Hethat 3.02: L’algerino Moula vince l’ultima batteria in 1’44?90, secondo posto per il keniano Kisasi con 1’45?90, terzo il marocchino El Guesse con 1’45?25 2.59: Al via nella sesta e ultima batteria degli 800 Rudolf (Slo), Kisasy (Ken), Bodena (Eth), El Guesse (Mar), Dobek (Pol), Moula (Alg), Rowden (Gbr) 2.55: Vince il canadese Arop con 1’44?56, secondo lo statunitense Koech con 1’44?62, terzo il mssicano Lopez con 1’44?67, quintoche con 1’44?83 fa segnare il suo recorde si mette al sicuro ...

