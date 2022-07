LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tecuceanu debutta sugli 800, Folorunso vuole la finale dei 400 hs (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 01.52 Partita la seconda semifinale dei 5000 metri femminili. 01.47 Nella seconda semifinale spiccano l’olandese Sifan Hassan, l’etiope Letesenbet Gidey, la norvegese Karoline Grovdal, la statunitense Elise Cranny, la britannica Eilish McColgan, l’israeliana Selamawit Teferi. 01.43 Tra poco la seconda batteria dei 5000 metri femminili. Inizierà anche il secondo gruppo di qualificazione del tiro del giavellotto femminile. 01.41 L’etiope Gudaf Tsegay si impone nella prima batteria dei 5000 metri con il tempo di 14:52.64. Alle sue spalle la connazionale Dawit Seyaum (14:53.06) e la keniana Beatrice Chebet (14:53.34). In finale anche l’altra keniana Margaret Kipkemboi (14:53.45) e ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE01.52 Partita la seconda semidei 5000 metri femminili. 01.47 Nella seconda semispiccano l’olandese Sifan Hassan, l’etiope Letesenbet Gidey, la norvegese Karoline Grovdal, la statunitense Elise Cranny, la britannica Eilish McColgan, l’israeliana Selamawit Teferi. 01.43 Tra poco la seconda batteria dei 5000 metri femminili. Inizierà anche il secondo gruppo di qualificazione del tiro del giavellotto femminile. 01.41 L’etiope Gudaf Tsegay si impone nella prima batteria dei 5000 metri con il tempo di 14:52.64. Alle sue spalle la connazionale Dawit Seyaum (14:53.06) e la keniana Beatrice Chebet (14:53.34). Inanche l’altra keniana Margaret Kipkemboi (14:53.45) e ...

