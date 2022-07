LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano ma niente finale per Folorunso nei 400 ostacoli! Tecuceanu in semifinale col personale negli 800 (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.39: Al via nella finale dei 400 ostacoli donne: McLaughlin, Bol, Muhammad, Little, Clayton, Woodruff, Wilson, Ryzhykova 3.37: Al via la finale del disco donne con Craft (Ger), Tausaga (Usa), Roberrt-Michon (Fra), Perez (Cub), Allman (Usa), Perkovic (Cro), Pudenz (Ger), Feng (Chn), Ca (Por), Vita (Ger), Van Klinken (Ned), Tolj (Cro) 3.36: record italiano PER AYOMIDE Folorunso! 54?34 PER L’AZZURRA ma non basta per la finale perchè l’azzurra è quinta. Vince McLaughlin con 53?17, seconda la dominicana Woodruff con 53?69. Le ripescate sono Clayton e Wilson 3.35: Ayomide Folorunso non sarà in ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.39: Al via nelladei 400 ostacoli donne: McLaughlin, Bol, Muhammad, Little, Clayton, Woodruff, Wilson, Ryzhykova 3.37: Al via ladel disco donne con Craft (Ger), Tausaga (Usa), Roberrt-Michon (Fra), Perez (Cub), Allman (Usa), Perkovic (Cro), Pudenz (Ger), Feng (Chn), Ca (Por), Vita (Ger), Van Klinken (Ned), Tolj (Cro) 3.36:PER AYOMIDE! 54?34 PER L’AZZURRA ma non basta per laperchè l’azzurra è quinta. Vince McLaughlin con 53?17, seconda la dominicana Woodruff con 53?69. Le ripescate sono Clayton e Wilson 3.35: Ayomidenon sarà in ...

