LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso insegue la finale dei 400 ostacoli, attesa per Tecuceanu (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 00.20 Iniziano le quarti del tiro del giavellotto femminile. Si parte con il gruppo A, norma di qualifica fissata a 62.50 metri. 00.12 Il programma inizierà alle ore 00.20 con le qualificazioni del tiro del giavellotto femminile. Alle ore 01.25 inizieranno le batterie dei 5000 femminili. 00.10 Appuntamento alle ore 02.20 per Tecuceanu e alle 03.15 per le tre ostacoliste. 00.08 Ci saranno soltanto quattro azzurri in gara: Catalin Tecuceanu nelle batterie degli 800 metri; Ayomide Folorunso, Rebecca Sartori, Linda Olivieri nelle semifinali dei 400 ostacoli. 00.06 Sesta giornata di gare a Eugene (Oregon, USA), quella di transizione sotto molti ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE00.20 Iniziano le quarti del tiro del giavellotto femminile. Si parte con il gruppo A, norma di qualifica fissata a 62.50 metri. 00.12 Il programma inizierà alle ore 00.20 con le qualificazioni del tiro del giavellotto femminile. Alle ore 01.25 inizieranno le batterie dei 5000 femminili. 00.10 Appuntamento alle ore 02.20 pere alle 03.15 per le treste. 00.08 Ci saranno soltanto quattro azzurri in gara: Catalinnelle batterie degli 800 metri; Ayomide, Rebecca Sartori, Linda Olivieri nelle semifinali dei 400. 00.06 Sesta giornata di gare a Eugene (Oregon, USA), quella di transizione sotto molti ...

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso sogna la finale nei 400 hs debutta Tecuceanu negli 800 -… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Folorunso sogna la finale nei 400 hs debutta Tecuceanu negli 800 -… - nigno11 : Mondiali di atletica: Tortu fuori dalla finale dei 200. Beffa Ingebrigtsen, Warholm crolla - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA E’ BRONZO NELL’ALTO! Tortu fuori dalla finale col p… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: STREPITOSA VALLORTIGARA E’ BRONZO NELL’ALTO! Tortu fuori dalla finale col p… -